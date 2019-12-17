Бизнесмены пожаловались на банки РФ из-за роста стоимости обслуживания

Бизнесмены отмечают многочисленные жалобы на действия банкиров. Если подозрения предпринимателей подтвердятся, кредитным учреждениям грозят крупные штрафы. Между тем эксперты отмечают, что факт согласованности будет сложно доказать.
«Сложившаяся практика по отношению к предпринимателям является несправедливой», - отметил доцент кафедры финансового менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов.
В настоящее время снять наличность в банке можно заплатив до 8% комиссии. В ФАС подтвердили получение письма организации.