nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ёлки в тюменских лесах перед новым годом будут охранять

15 декабря 2019, 21:02
Фото: Наш город / 1Mi
Ёлки в тюменских лесах будут охранять от вырубки перед новым годом
С сегодняшнего дня в Тюменской области начнут усиленно патрулировать хвойные леса. Основная задача специалистов — сберечь молодую поросль от вырубки в качестве новогоднего атрибута, сообщает АиФ.

Такой режим контроля действует в 9 регионах РФ, среди них — и наш ближайший «сосед» — Свердловская область.

«За незаконно срубленное хвойное дерево для физических лиц предусмотрен штраф от 3 тыс. рублей, а для юридических — от 200 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Причиненный ущерб свыше 5 тыс. рублей — уголовно наказуем. Заниматься заготовкой деревьев хвойных пород на новый год можно только на основании договора аренды лесных участков. Это является предпринимательской деятельностью.

В Тюмени выросли посевные площади хвойных пород деревьев
Узнать подробнее

В прошлый раз в период новогодних праздников было срублено 5 тыс. единиц леса. Ущерб оценивался в сумму около 600 млн рублей.

#Новости#Елки#Новый год#Елка#Вырубка деревьев#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25