Ёлки в тюменских лесах перед новым годом будут охранять

Такой режим контроля действует в 9 регионах РФ, среди них — и наш ближайший «сосед» — Свердловская область.
«За незаконно срубленное хвойное дерево для физических лиц предусмотрен штраф от 3 тыс. рублей, а для юридических — от 200 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Причиненный ущерб свыше 5 тыс. рублей — уголовно наказуем. Заниматься заготовкой деревьев хвойных пород на новый год можно только на основании договора аренды лесных участков. Это является предпринимательской деятельностью.
В прошлый раз в период новогодних праздников было срублено 5 тыс. единиц леса. Ущерб оценивался в сумму около 600 млн рублей.