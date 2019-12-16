В Тюменской области снимут документальный фильм к 75-летию Победы

В рамках акции волонтеры проводят мастер-классы для школьников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
«Первая акция прошла 10 декабря в школе №43, сегодня, 16 декабря, добровольцы посетят школу №26, в школу №22 волонтеры придут 18 декабря», - пояснила куратор акции Анастасия Досхоева.
В следующем году волонтеры поедут в муниципальные районы, где будут помогать ветеранам по хозяйству, а также запишут на видео их воспоминания, на основе которых снимут документальный фильм к 75-летию Победы.