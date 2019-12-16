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В Тюменской области снимут документальный фильм к 75-летию Победы

16 декабря 2019, 04:19
Фото: pixabay.com
В Тюменской области снимут документальный фильм к 75-летию Победы
В областной столице дали старт патриотической акции «Тюменский десант», сообщает издание «Тюменская область сегодня».
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Тюмень

В рамках акции волонтеры проводят мастер-классы для школьников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Первая акция прошла 10 декабря в школе №43, сегодня, 16 декабря, добровольцы посетят школу №26, в школу №22 волонтеры придут 18 декабря», - пояснила куратор акции Анастасия Досхоева.

В следующем году волонтеры поедут в муниципальные районы, где будут помогать ветеранам по хозяйству, а также запишут на видео их воспоминания, на основе которых снимут документальный фильм к 75-летию Победы.

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