В Тюмени пройдет митинг в честь 140-й годовщины рождения Иосифа Сталина

Мероприятие состоится в субботу на центральной площади у памятника Ленину в 16:00. На митинге ожидается от 50 до 100 человек.
«В уведомлении указано до 1 тыс. человек участников», — пояснили в комитете по межнациональным отношениям Тюмени.
Представители РКРП отмечают, что подобные мероприятия – это уже традиция. Подобные акции проходят каждый год.
Четыре года назад в Тюмени отметили 145-ю годовщину со дня рождения Ленина. На организованный митинг пришли партийцы и рядовые тюменцы. Люди отметили достижения СССР при Ленине и Сталине.