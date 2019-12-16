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В Тюмени пройдет митинг в честь 140-й годовщины рождения Иосифа Сталина

16 декабря 2019, 17:00
Фото: 1Mi
В Тюмени пройдет митинг в честь 140-й годовщины рождения Иосифа Сталина
В Тюмени 21 декабря пройдет согласованный митинг в честь 140-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина, сообщает издание Znak.com.
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Тюмень

Мероприятие состоится в субботу на центральной площади у памятника Ленину в 16:00. На митинге ожидается от 50 до 100 человек.

«В уведомлении указано до 1 тыс. человек участников», — пояснили в комитете по межнациональным отношениям Тюмени.

Представители РКРП отмечают, что подобные мероприятия – это уже традиция. Подобные акции проходят каждый год.

Четыре года назад в Тюмени отметили 145-ю годовщину со дня рождения Ленина. На организованный митинг пришли партийцы и рядовые тюменцы. Люди отметили достижения СССР при Ленине и Сталине.

#Новости#Митинги протеста#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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