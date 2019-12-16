В субботу тюменцы выйдут на митинг в честь годовщины рождения Иосифа Сталина

Акция состоится на центральной площади у памятника Ленину в субботу. Отмечается, что два месяца назад городские власти отказались согласовать митинг в память о жертвах репрессий в СССР.
«В уведомлении указано до 1 тыс. человек участников», — отметили в комитете по межнациональным отношениям Тюмени.
В апреле 2015 года в Тюмени отметили 145-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. На митинг пришли партийцы РКРП-КПСС, КПРФ и рядовые тюменцы. Участники мероприятия отметили, что достойным продолжателем дела В.И. Ленина стал И.В. Сталин.