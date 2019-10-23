Тюменская мэрия не разрешила провести «молитву памяти»

На следующий день с девушкой связался сотрудник полиции. При встрече он начал расспрашивать Дарью о ее политических взглядах и отношении к оппозиции. На прощание сотрудник попросил позвонить ему, в случае, если на девушку будут оказывать давление оппозиционеры или предложат объединиться.