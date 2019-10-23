Тюменская мэрия не разрешила провести «молитву памяти»

Тюменская администрация не согласовала проведение акции в память о жертвах советских политических репрессий. Причиной отказа послужило отсутствие у организаторов почасового плана мероприятия.
Организатором акции выступила тюменская студентка Дарья Петрунина. Девушка рассказала, что ранее принимала участие в подобных акциях, проходивших в Нижневартовске. Узнав, что в Тюмени подобные акции не проводят — Дарья решила организовать мероприятие самостоятельно и 16 октября подала в администрацию города уведомление о намерении провести митинг в память о жертвах сталинских репрессий.
— Мероприятие должно было начаться с молитвы, потом все желающие могли подойти и прочитать вслух имена и фамилии репрессированных. Список жертв есть в каждом городе, — сообщила Петрунина в беседе с корреспондентом.
На следующий день с девушкой связался сотрудник полиции. При встрече он начал расспрашивать Дарью о ее политических взглядах и отношении к оппозиции. На прощание сотрудник попросил позвонить ему, в случае, если на девушку будут оказывать давление оппозиционеры или предложат объединиться.
18 октября председатель комитета по межнациональным отношениям (ведомство принимает решения о согласовании мероприятий в Тюмени) сообщил девушке, что из-за отсутствия регламента мероприятия, акция не была согласована. Не найдя ошибок в первоначальном варианте, девушка в тот же день подала уведомление повторно.
Как прокомментировал изданию сотрудник комитета, чиновники попросили предоставить регламент мероприятия, так как у них были основания полагать, что организатор пытается ввести сотрудников администрации в заблуждение, скрывая содержательную часть митинга.
«К сожалению, мы не были услышаны. Если заявитель считает, что ответ незаконен, он может обратиться в суд» — добавил собеседник.
По словам Дарьи, обращаться в суд она не намерена, поскольку не знает, как правильно оформить документы, а денег на оплату услуг юриста у нее нет.
«Молитва памяти» — акция, проходящая ежегодно 30 октября в десятках городов страны. Участники мероприятия собираются, чтобы прочесть имена жертв репрессий и помолиться за них. Акцию основали члены религиозной организации «Преображенское братство».