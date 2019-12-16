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Тюменец украл у своей 19-летней девушки 370 тыс. рублей

16 декабря 2019, 09:39
Фото: 1Mi
Тюменец украл у своей 19-летней девушки 370 тыс. рублей
В полицию города Тюмени обратилась девушка, которая сообщила о краже с ее банковской карты 370 тыс. рублей.
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Тюмень

По факту совершенного преступления было начато расследование, в ходе которого и удалось установить подозреваемого. Им оказался 20-летний парень девушки.

«Молодой человек постоянно устраивал конфликты с девушкой на почве ревности. В день, когда было совершено преступление, он взял ее телефон с целью проверки телефонных переписок», - рассказали в полиции.

Злоумышленник поменял в смартфоне сим-карту на свою и через мобильное приложение похитил 370 тыс. рублей. Молодого человека задержали, однако, по его словам, чужие деньги он уже потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку за совершенное преступление может грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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