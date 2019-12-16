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Школьная уборщица в Тюмени украла деньги из чужой куртки

16 декабря 2019, 07:33
Фото: 1Mi
Школьная уборщица в Тюмени украла деньги из чужой куртки
В полицию областной столицы обратилась женщина, из кармана куртки которой пропали деньги.
Сюжет
Тюмень

В УМВД по Тюменской области рассказали, что по факту кражи было начато расследования, в ходе которого удалось выяснить личность злоумышленницы.

«Девушка во время уборки одного из помещений школы воспользовалась своим служебным положением и отсутствием возможных свидетелей, открыла незапертый шкаф с верхней одеждой и из кармана чужой куртки украла 4 тыс. рублей», - рассказали в городской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, 25-летняя уборщица может лишиться свободы на срок до двух лет.

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