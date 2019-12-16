Школьная уборщица в Тюмени украла деньги из чужой куртки

В УМВД по Тюменской области рассказали, что по факту кражи было начато расследования, в ходе которого удалось выяснить личность злоумышленницы.
«Девушка во время уборки одного из помещений школы воспользовалась своим служебным положением и отсутствием возможных свидетелей, открыла незапертый шкаф с верхней одеждой и из кармана чужой куртки украла 4 тыс. рублей», - рассказали в городской полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, 25-летняя уборщица может лишиться свободы на срок до двух лет.