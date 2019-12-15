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В Тюмени строят квартиры с самой большой площадью во всем УрФО

14 декабря 2019, 21:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени строят квартиры с самой большой площадью во всем УрФО
Эксперты Циан составили рейтинг новостроек Уральского федерального округа с самыми большими квартирами. В топ-3 вошли тюменские новостройки.
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Тюмень

"Третье место занимает жилой комплекс «На Орловской»", - отмечают аналитики.

Самая большая квартира находится в двухуровневом пентхаусе. Ее стоимость - более 20 млн рублей, а площадь - 253,2 кв. метров.

На втором месте находится квартира в два уровня в квартале «Паруса». Она занимает 24 и 25 этаж высотки. Ее площадь - 267,2 кв. метров. Несмотря на большую площадь и премиальный формат жилья, ее стоимость считается относительно невысокой – 16,5 млн рублей.

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«Золото» рейтинга получил ЖК «1А Первомайская», где метраж самой большой квартиры зафиксирован на уровне 358,5 кв. м при стоимости 48,2 млн рублей. Лот расположен в составе строящегося дома, который запланирован к вводу на 2 квартал 2021 года.

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