В Тюмени строят квартиры с самой большой площадью во всем УрФО

"Третье место занимает жилой комплекс «На Орловской»", - отмечают аналитики.
Самая большая квартира находится в двухуровневом пентхаусе. Ее стоимость - более 20 млн рублей, а площадь - 253,2 кв. метров.
На втором месте находится квартира в два уровня в квартале «Паруса». Она занимает 24 и 25 этаж высотки. Ее площадь - 267,2 кв. метров. Несмотря на большую площадь и премиальный формат жилья, ее стоимость считается относительно невысокой – 16,5 млн рублей.
«Золото» рейтинга получил ЖК «1А Первомайская», где метраж самой большой квартиры зафиксирован на уровне 358,5 кв. м при стоимости 48,2 млн рублей. Лот расположен в составе строящегося дома, который запланирован к вводу на 2 квартал 2021 года.