В Тюмени строят квартиры с самой большой площадью во всем УрФО

На втором месте находится квартира в два уровня в квартале «Паруса». Она занимает 24 и 25 этаж высотки. Ее площадь - 267,2 кв. метров. Несмотря на большую площадь и премиальный формат жилья, ее стоимость считается относительно невысокой – 16,5 млн рублей.