Европейские ставки по ипотеке в Тюмени: 3,4% на новостройки

«Октябрьский» и «Европейский квартал» ー новые проекты Брусники в Тюмени. «Октябрьский» находится в Калининском районе города в границах улиц Воронинская-Охотская вблизи притоков реки Тура. Проект представляет собой современный городской квартал из двух многосекционных домов и башни-доминанты, окруженных единым зелёным двором. Высотность застройки варьируется от 8–10 до 17 этажей. Дома объединены пространством двора с функциональным делением на зоны: для спорта, детских игр, неспешных прогулок. Двор будет закрыт от машин и благоустроен: 70% территории составит озеленение. Брусника планирует благоустроить окружающую квартал территорию ещё до начала строительства. Для этого девелопер обустроит прилегающие зелёные территории искусственной рукотворной дамбы и рощи, объединив их в единую ландшафтную систему. Всего в проекте будет построено 3 дома в период до 2022 года. Первые два дома Брусника планирует ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2021 года.