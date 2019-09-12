Европейские ставки по ипотеке в Тюмени: 3,4% на новостройки

Застройщик Брусника совместно со Сбербанк РФ запустил специальные условия по ипотеке для семей с детьми в Тюмени. Программа действует на покупку квартир в новых проектах девелопера ー «Европейский квартал» (Дом 13 и 14) и квартал «Октябрьский» (Дом 2), строительство которых осуществляется при проектной поддержке банка. Продажа квартир ведётся по новой системе взаимодействия через эскроу-счета.
По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, могут приобрести квартиру в кварталах Брусники в ипотеку по сниженной ставке от 3,4% годовых. Специальная процентная ставка будет действовать на весь период пользования ипотечным кредитом, который может составить до 30 лет. Ипотеку можно оформить на сумму до 6 млн рублей. Первоначальный взнос составит от 20% от стоимости жилья.
«Октябрьский» и «Европейский квартал» ー новые проекты Брусники в Тюмени. «Октябрьский» находится в Калининском районе города в границах улиц Воронинская-Охотская вблизи притоков реки Тура. Проект представляет собой современный городской квартал из двух многосекционных домов и башни-доминанты, окруженных единым зелёным двором. Высотность застройки варьируется от 8–10 до 17 этажей. Дома объединены пространством двора с функциональным делением на зоны: для спорта, детских игр, неспешных прогулок. Двор будет закрыт от машин и благоустроен: 70% территории составит озеленение. Брусника планирует благоустроить окружающую квартал территорию ещё до начала строительства. Для этого девелопер обустроит прилегающие зелёные территории искусственной рукотворной дамбы и рощи, объединив их в единую ландшафтную систему. Всего в проекте будет построено 3 дома в период до 2022 года. Первые два дома Брусника планирует ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2021 года.
«Европейский квартал» — продолжение одноименного микрорайона Брусники в Заречной части города. Он состоит из полузамкнутых кварталов и невысоких домов, которые опоясывают район и создают защищенную внутреннюю среду. На углах квартала — 17-этажные акцентные доминанты. Так внутри создается уютное парковое пространство. Проектом предусмотрены большие игровые зоны для детей и места для отдыха и прогулок взрослых. Во дворах будет высажено много растений. Ближайший ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.
Записаться на экскурсию по кварталам и рассчитать ипотеку по льготной ставке можно в отделе продаж по телефону: 8 (345) 250-03-02.
Компания Брусника
Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на brusnika.ru. Ипотека с господдержкой от ПАО «Сбербанк РФ» для семей, у которых родился второй или последующий ребёнок после 01.01.2018. Процентная ставка - от 3,4%. Срок кредита - до 30 лет. Сумма кредита - до 6 млн руб. Генеральная лицензия - 1481.