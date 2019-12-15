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В Рощино посадили самолеты, которые не смогли приземлиться в Омске из-за тумана

15 декабря 2019, 06:11
Фото: Наш город / 1Mi
В Рощино посадили самолеты, которые не смогли приземлиться в Омске из-за ту
Посадку и взлет самолетов в аэропорту Омска затруднил густой туман. Шесть бортов были направлены на запасные аэродромы в Тюмень и Новосибирск, сообщает Омск Регион.
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Тюмень

Приземлиться из-за смога в Омске не смогли самолеты из Москвы, Сургута и Ростова-на-Дону. В Тюмень перенаправили рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Азимут" из Москвы и Ростова-на-Дону. Лайнеры авиакомпаний S7, "Северный ветер" и "Аэрофлот" — в Новосибирске.

«По предварительной информации, вылететь в Омск они должны с 10:00 до 11:00 часов», — отмечается в сообщении.

Рощино стал запасным аэродромом для двух самолетов из Омска
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Соответственно, и пассажирам, отправляющимся из Омска, придется вылететь позже. Согласно данным омского аэропорта, задержаны семь самолетов. Задержка некоторых рейсов превышает пять часов. С неудобствами столкнулись улетающие в Москву, Ростов-на Дону, Екатеринбург, Сургут.

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