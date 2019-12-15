В Рощино посадили самолеты, которые не смогли приземлиться в Омске из-за тумана

Приземлиться из-за смога в Омске не смогли самолеты из Москвы, Сургута и Ростова-на-Дону. В Тюмень перенаправили рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Азимут" из Москвы и Ростова-на-Дону. Лайнеры авиакомпаний S7, "Северный ветер" и "Аэрофлот" — в Новосибирске.