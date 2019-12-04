Рощино стал запасным аэродромом для двух самолетов из Омска

«Чувствую себя Эдвардом Сноуденом. Цены здесь конские. 200 грамм нагетсов и стакан пива стоят 500 рублей. Я хочу есть, спать и домой… Я злой… Не так я себе это все представлял», — говорит в своем Instagram омский кавээнщик Михаил Видишев.