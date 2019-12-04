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Рощино стал запасным аэродромом для двух самолетов из Омска

4 декабря 2019, 07:37
Фото: Наш город / 1Mi
Рощино стал запасным аэродромом для двух самолетов из Омска
Два самолета перенаправили в Тюмень, потому что они не смогли совершить посадку в Омске из-за сильного тумана, пассажиры негодуют, сообщает Город 55.
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Тюмень

Сегодня в Рощино приземлились рейсы из Москвы авиакомпании «Победа» и Краснодара из «Азимута». Пассажиры пробудут в Тюмени до обеда. Людям предложено сдать билет или дождаться рейса.

«Чувствую себя Эдвардом Сноуденом. Цены здесь конские. 200 грамм нагетсов и стакан пива стоят 500 рублей. Я хочу есть, спать и домой… Я злой… Не так я себе это все представлял», — говорит в своем Instagram омский кавээнщик Михаил Видишев.

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«Возможно, вернемся весной или летом, пока туман в Омске не рассеится и не заменится отравляющими выбросами с заводов», — констатирует застрявший в тюменском аэропорту пассажир.

#Новости#Аэропорт Рощино#Самолет#Омск#Тюменская область#Рощино#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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