Команда КВН Тюмени вошла в число победителей высшей лиги

«По итогам трех конкурсов тюменцы получили 11,3 балла и бронзу», — отмечено в сообщении.
Финал состоял из новогоднего фристайла, музыкального биатлона и домашнего задания. «Золото» лиги выиграла команда «Так-то», заработав 11,5 баллов. Как видно, тюменцы не сильно отстали от чемпионов.
Как отметили редакторы игры, шутки тюменцев медленно доходили до зала. Однако им особо удался музыкальный фристайл с сольником «Александра Бурдашева — «сейчас будет мероприятие, как свадьба трансгендеров — просто что-то с кем-то».
О дате выхода телепередачи в эфир с участием нашей команды не известно, обычно финал транслируют перед новым годом.