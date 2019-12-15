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Команда КВН Тюмени вошла в число победителей высшей лиги

15 декабря 2019, 11:00
Фото: Наш город / 1Mi
Команда КВН Тюмени заняла практически первое место в финале высшей лиги
Накануне сборная Тюменской области «Наполеон Динамит» заняла 3 место в финале высшей лиги КВН, сообщает Вслух.ру.
Сюжет
Тюмень

«По итогам трех конкурсов тюменцы получили 11,3 балла и бронзу», — отмечено в сообщении.

Финал состоял из новогоднего фристайла, музыкального биатлона и домашнего задания. «Золото» лиги выиграла команда «Так-то», заработав 11,5 баллов. Как видно, тюменцы не сильно отстали от чемпионов.

Как отметили редакторы игры, шутки тюменцев медленно доходили до зала. Однако им особо удался музыкальный фристайл с сольником «Александра Бурдашева — «сейчас будет мероприятие, как свадьба трансгендеров — просто что-то с кем-то».

Игра тюменской команды КВН в 1/8 и 1/4 финала стоит 1,4 млн руб из бюджета
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О дате выхода телепередачи в эфир с участием нашей команды не известно, обычно финал транслируют перед новым годом.

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