nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Игра тюменской команды КВН в 1/8 и 1/4 финала стоит 1,4 млн руб из бюджета

9 апреля 2019, 12:37
Фото: КВН
Выступление команды КВН «Наполеон-Динамит» будет стоить бюджету Тюменской области в 1,4 млн рублей. Аукцион проходит на сайте госзакупок.

По данным портала, на эти деньги необходимо организовать организацию работы редактора и режиссерско-постановочной группы, купить необходимый реквизит, провести монтаж декораций и перелет команды для участия в 1/8 финала Высшей Лиги. Всего планируется заключить три контракта на общую сумму 857 тыс. рублей.

Для организации выступления в 1/4 финала (он состоится в апреле) выделено 512 тыс. рублей.

В начале 2019 года областной бюджет заплатил около 1 млн. рублей для организации поездки тюменской команды КВН в Сочи на «КиВиН-2019». За 4 года на организацию и работу тюменских команд было выделено 6 млн. рублей. Основным поставщиком услуг выступил ИП Дмитрий Захаров - заместитель председателя молодежного комитета «Опора России Тюмень».

Материалы по теме
За 4 года на подготовку тюменских команд КВН потратили 6 млн рублей
#Новости#КВН#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25