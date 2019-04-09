Игра тюменской команды КВН в 1/8 и 1/4 финала стоит 1,4 млн руб из бюджета

По данным портала, на эти деньги необходимо организовать организацию работы редактора и режиссерско-постановочной группы, купить необходимый реквизит, провести монтаж декораций и перелет команды для участия в 1/8 финала Высшей Лиги. Всего планируется заключить три контракта на общую сумму 857 тыс. рублей.
Для организации выступления в 1/4 финала (он состоится в апреле) выделено 512 тыс. рублей.
В начале 2019 года областной бюджет заплатил около 1 млн. рублей для организации поездки тюменской команды КВН в Сочи на «КиВиН-2019». За 4 года на организацию и работу тюменских команд было выделено 6 млн. рублей. Основным поставщиком услуг выступил ИП Дмитрий Захаров - заместитель председателя молодежного комитета «Опора России Тюмень».