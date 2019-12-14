Тюменцам порекомендовали установить приборы, определяющие утечку газа

"Такие индикаторы вовремя могут определить наличие паров газа в воздухе и подать звуковой или световой сигнал об опасности", - говорится в сообщении.
У современных приборов есть функция автоматической остановки подачи газа, включения вентиляции, отправки смс-сообщения владельцу дома или оповещения пожарных.
В случае газовой утечки, нужно отключить электричество, вывести людей, помещение проветрить, позвонить в газовую службу по номеру 04. Ни в коем случае нельзя пользоваться зажигалкой или спичками.