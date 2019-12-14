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Тюменцам порекомендовали установить приборы, определяющие утечку газа

14 декабря 2019, 05:20
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцам порекомендовали установить приборы, определяющие утечку газа
Жителям Тюменского района рекомендовано поместить у себя в домах или подъездах датчики, которые определяют утечку газа, сообщает АиФ Тюмень.
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Тюмень

"Такие индикаторы вовремя могут определить наличие паров газа в воздухе и подать звуковой или световой сигнал об опасности", - говорится в сообщении.

У современных приборов есть функция автоматической остановки подачи газа, включения вентиляции, отправки смс-сообщения владельцу дома или оповещения пожарных.

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В случае газовой утечки, нужно отключить электричество, вывести людей, помещение проветрить, позвонить в газовую службу по номеру 04. Ни в коем случае нельзя пользоваться зажигалкой или спичками.

#Новости#Взрывы бытового газа#МЧС#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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