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В УМВД отреагировали на пикет тюменца у здания областной полиции

13 декабря 2019, 04:27
Фото: 1Mi
В УМВД отреагировали на пикет тюменца у здания областной полиции
В УМВД по Тюменской области прокомментировали пикет возле здания областной полиции, который накануне провел Никита Кышко.
Сюжет
Полиция

В УМВД по региону, после пикета, который накануне провел Никита Кышко, заявили, что расследование по делу возбужденному в отношении человека, угрожавшего оружием ему, его жене и семье его друга - закончено. Материалы направлены в суд, но на сегодняшний день решение не принято.

«Уголовное дело возбуждено по статье 119 часть 1 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», - рассказали в полиции.

В отношении Никиты Кышко и других участников конфликта, который произошел в декабре прошлого года, расследуется уголовное дело по статье 111 часть 3 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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В декабре прошлого года на Никите Кышко, его жене и семье его друга угрожал пистолетом мужчина. Как позже выяснилось, это был сын бывшего начальника Калининского УМВД Тимур Муратов, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Конфликт возник из-за перегороженного парковочного места возле одного из кафе. Все закончилось тем, что Никита Кышко с друзьями разоружил Тимура Муратова, после этого в отношении тюменца возбудили уголовное дело, а осужденному Муратову отменили приговор из-за процессуальных нарушений.

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