В УМВД отреагировали на пикет тюменца у здания областной полиции

В УМВД по региону, после пикета, который накануне провел Никита Кышко, заявили, что расследование по делу возбужденному в отношении человека, угрожавшего оружием ему, его жене и семье его друга - закончено. Материалы направлены в суд, но на сегодняшний день решение не принято.