В УМВД отреагировали на пикет тюменца у здания областной полиции

В УМВД по региону, после пикета, который накануне провел Никита Кышко, заявили, что расследование по делу возбужденному в отношении человека, угрожавшего оружием ему, его жене и семье его друга - закончено. Материалы направлены в суд, но на сегодняшний день решение не принято.
«Уголовное дело возбуждено по статье 119 часть 1 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», - рассказали в полиции.
В отношении Никиты Кышко и других участников конфликта, который произошел в декабре прошлого года, расследуется уголовное дело по статье 111 часть 3 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В декабре прошлого года на Никите Кышко, его жене и семье его друга угрожал пистолетом мужчина. Как позже выяснилось, это был сын бывшего начальника Калининского УМВД Тимур Муратов, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Конфликт возник из-за перегороженного парковочного места возле одного из кафе. Все закончилось тем, что Никита Кышко с друзьями разоружил Тимура Муратова, после этого в отношении тюменца возбудили уголовное дело, а осужденному Муратову отменили приговор из-за процессуальных нарушений.