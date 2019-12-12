Тюменец пикетировал здание областной полиции, требуя справедливого расследования

Кышко приехал в кафе вместе с женой и семьей своего друга из Казахстана. Свободное парковочное место перегородил автомобиль, на капоте которого сидел мужчина. На просьбу переставить автомобиль молодой человек отреагировал неадекватно: достал пистолет и через стекло автомобиля направил его в сторону Кышко и его пассажиров. Опасаясь за свою жизнь и жизни своих близких, Никита пытался отъехать с линии огня, но врезался в стоящий позади автомобиль такси. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.