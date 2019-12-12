Тюменец пикетировал здание областной полиции, требуя справедливого расследования

Тюменец Никита Кышко провел одиночный пикет у здания УМВД по Тюменской области. Молодой человек уже год пытается добиться справедливого рассмотрения уголовного дела.
Никита Рассказал, что 15 декабря 2018 года на него напал пьяный человек. Как оказалось, это был пьяный сын бывшего начальника Калининского УМВД Тимур Муратов.
Кышко приехал в кафе вместе с женой и семьей своего друга из Казахстана. Свободное парковочное место перегородил автомобиль, на капоте которого сидел мужчина. На просьбу переставить автомобиль молодой человек отреагировал неадекватно: достал пистолет и через стекло автомобиля направил его в сторону Кышко и его пассажиров. Опасаясь за свою жизнь и жизни своих близких, Никита пытался отъехать с линии огня, но врезался в стоящий позади автомобиль такси. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
После ДТП Муратов убрал пистолет и отошел в сторону, продолжая выкрикивать угрозы. Спустя некоторое время Муратов подошел к Кышко, и произнося угрозы начал доставать пистолет. Никите и его другу Алмату, находившемуся в машине, удалось обезвредить нападавшего. После чего ими был вызван наряд полиции.
На следующий день к Никите приехали полицейские для проведения обыска, с целью выяснения местоположения его друга Алмата Абдыкалыкова, который помогал обезвредить нападавшего. Как выяснилось позже, Абдыкалыков был объявлен в розыск: в отношении его и Кышко завели уголовное дело по ст 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору).
После публикаций в СМИ и обращений правозащитников, Абдыкалыкова выпустили из ИВС.
По словам Кышко на суде адвокат Муратова заявил, что Кышко и этнический казах Абдыкалыков избили Муратова на почве национальной неприязни. А сам Муратов заявлял, что пистолет он не доставал — оружие просто выпало. Не смотря на это в августе мировой суд Центрального района приговорил Муратова к году и трем месяцам ограничения свободы — ему запрещено покидать город и выходить из дома после 23:00.
Однако в ноябре Центральный районный суд города Тюмени отменил приговор из-за процессуальных нарушений.
После этого, по словам Кышко, следствие по его уголовному делу активизировалось. Молодой человек считает, что его просто хотят посадить не привлекая внимания. «У них большие связи в МВД, вплоть до Валеева (депутат госдумы РФ от Тюменской области — прим. ред.)».
Через 15 минут после начала пикета, к Кышко подошли двое сотрудников полиции, проверили документы и разъяснили правила проведения одиночного пикета.
Примерно, через полчаса из здания УМВД к пикетирующему вышел сотрудник полиции в звании майора. Услышав историю Кышко, полицейский пригласил молодого человека пройти в здание для составления обращения.