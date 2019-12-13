В ТИКе Восточного округа не знают, где были сожжены избирательные бюллетени

Избирательная комиссия Тюменской области заявила, что бюллетени с выборов 2016 года были уничтожены осенью 2017. Согласно данным из документов, члены ТИК Восточного округа сожгли бюллетени в то же время. Где именно — не уточняется. В избиркоме предположили, что находка может быть провокацией, поскольку на выборах 2016 года часть бюллетеней избиратели выносили с участков.