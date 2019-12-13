В ТИКе Восточного округа не знают, где были сожжены избирательные бюллетени

Согласно тексту документа, избирательные бюллетени были уничтожены 25 сентября 2017 года. В ноябре 2017 года ТИК ВАО был сформирован в новом составе, в связи с чем, установить место сожжения избирательных бюллетеней не представляется возможным.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в октябре сотрудники штаба Навального обнаружили в лесу Войновки пепелище с остатками сожженных избирательных бюллетеней. Информацию о находке активисты получили от анонимного источника. Примечательно, что место сожжения находилось в нескольких метрах от таблички с информацией о запрете разводить огонь в лесу.
Избирательная комиссия Тюменской области заявила, что бюллетени с выборов 2016 года были уничтожены осенью 2017. Согласно данным из документов, члены ТИК Восточного округа сожгли бюллетени в то же время. Где именно — не уточняется. В избиркоме предположили, что находка может быть провокацией, поскольку на выборах 2016 года часть бюллетеней избиратели выносили с участков.
Координатор штаба Навального Иван Востриков направил обращение в полицию, однако там ему ответили, что признаков состава преступления в ходе проверки не обнаружено. Востриков с решением не согласен и обратился в органы прокуратуры.
Если Вы или Ваши знакомые работали в ТИК и готовы рассказать о том, как, на самом деле, уничтожаются бюллетени — свяжитесь с нами по контактам, указанным ниже.