nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ТИКе Восточного округа не знают, где были сожжены избирательные бюллетени

13 декабря 2019, 12:43
Фото: Наш город / 1Mi
ТИК не знает как были сожжены бюллетени
В территориальной избирательной комиссии Восточного округа на запрос «Нашего города» ответили, что установить где были сожжены избирательные бюллетени с выборов 2016 года не представляется возможным.
Сюжет
Тюмень

Согласно тексту документа, избирательные бюллетени были уничтожены 25 сентября 2017 года. В ноябре 2017 года ТИК ВАО был сформирован в новом составе, в связи с чем, установить место сожжения избирательных бюллетеней не представляется возможным.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в октябре сотрудники штаба Навального обнаружили в лесу Войновки пепелище с остатками сожженных избирательных бюллетеней. Информацию о находке активисты получили от анонимного источника. Примечательно, что место сожжения находилось в нескольких метрах от таблички с информацией о запрете разводить огонь в лесу.

Избирком утверждает, что бюллетени сожгли. Но где именно — ответить не может
Узнать подробнее

Избирательная комиссия Тюменской области заявила, что бюллетени с выборов 2016 года были уничтожены осенью 2017. Согласно данным из документов, члены ТИК Восточного округа сожгли бюллетени в то же время. Где именно — не уточняется. В избиркоме предположили, что находка может быть провокацией, поскольку на выборах 2016 года часть бюллетеней избиратели выносили с участков.

Координатор штаба Навального Иван Востриков направил обращение в полицию, однако там ему ответили, что признаков состава преступления в ходе проверки не обнаружено. Востриков с решением не согласен и обратился в органы прокуратуры.

Тюменская полиция не нашла признаков преступления в сожжении бюллетеней в лесу
Узнать подробнее

Если Вы или Ваши знакомые работали в ТИК и готовы рассказать о том, как, на самом деле, уничтожаются бюллетени — свяжитесь с нами по контактам, указанным ниже.

#Новости#Избирательная комиссия#Тюменская область#Избирательные комиссии#Нарушения#Нарушение#Тюмень#Эксклюзив#Никита Кифорук#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25