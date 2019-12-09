Тюменская полиция не нашла признаков преступления в сожжении бюллетеней в лесу

Координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востриков поделился результатами проверки сотрудниками полиции пепелища с обгоревшими бюллетенями в лесу.
Согласно документу, полицейские провели проверку, но признаков преступления и правонарушения выявить не смогли.
Востриков предположил, что полицейские не смогли обнаружить пепелище с отходами по двум причинам: либо проверка не проводилась, либо была проведена после выпадения снега.
Получить оперативный комментарий в полиции не удалось, в ведомстве обещали предоставить информацию чуть позже.
Напомним, в конце октября сотрудники штаба Навального выпустили ролик, в котором рассказали о найденных в лесу в районе Войновки сожженных избирательных бюллетенях. По словам активистов, информацию об этом им прислали на почту сторонники.
В избирательной комиссии Тюменской области причастность к сожжению отрицают и предполагают, что произошедшее может быть провокацией. Однако ответить где именно были уничтожены бюллетени с выборов в госдуму 2016 года в избиркоме не смогли.