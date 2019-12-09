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Тюменская полиция не нашла признаков преступления в сожжении бюллетеней в лесу

9 декабря 2019, 10:25
Фото: Штаб Алексея Навального в Тюмени
Тюменские полицейские не нашли состава правонарушения в сжигании бюллетеней
Тюменские полицейские провели проверку по факту обнаружения пепелища из избирательных бюллетений в лесу. Однако признаков состава правонарушения не нашли.
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Полиция

Координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востриков поделился результатами проверки сотрудниками полиции пепелища с обгоревшими бюллетенями в лесу.

Согласно документу, полицейские провели проверку, но признаков преступления и правонарушения выявить не смогли.

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Востриков предположил, что полицейские не смогли обнаружить пепелище с отходами по двум причинам: либо проверка не проводилась, либо была проведена после выпадения снега.

Получить оперативный комментарий в полиции не удалось, в ведомстве обещали предоставить информацию чуть позже.

Напомним, в конце октября сотрудники штаба Навального выпустили ролик, в котором рассказали о найденных в лесу в районе Войновки сожженных избирательных бюллетенях. По словам активистов, информацию об этом им прислали на почту сторонники.

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В избирательной комиссии Тюменской области причастность к сожжению отрицают и предполагают, что произошедшее может быть провокацией. Однако ответить где именно были уничтожены бюллетени с выборов в госдуму 2016 года в избиркоме не смогли.

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