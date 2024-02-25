В Тюменской области начнутся досрочные выборы президента РФ

В Тюменской области досрочное голосование на выборах президента РФ начнется со 2 марта 2024 года. Принять участие в досрочном голосовании смогут жители отдаленных населенных пунктов. Мероприятие продлиться до 12 марта.