Управляющая компания заплатит тюменке за перелом ноги 50 тыс. рублей.

«С ООО «Контакт-А» в пользу тюменки было взыскано 50 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. В суде представитель ответчика, не оспаривая вину компании в причинении вреда, согласен был выплатить только 10 тыс. рублей. Потерпевшая с такой суммой не согласилась. В сентябре Калининский районный суд в полном объеме удовлетворил прокурорский иск, постановив взыскать с управляющей компании 50 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре по Тюменской области.