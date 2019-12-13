Управляющая компания заплатит тюменке за перелом ноги 50 тыс. рублей.

В марте 2019 года 69-летняя жительница тюменка возле дома на улице Ямской поскользнулась на тротуаре и упала, сломав ногу. Прохожий помог ей подняться и вызвал скорую помощь. Жилой дом находится в управлении ООО «Контакт-А», которое отвечает за содержание придомовой территории.
«С ООО «Контакт-А» в пользу тюменки было взыскано 50 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. В суде представитель ответчика, не оспаривая вину компании в причинении вреда, согласен был выплатить только 10 тыс. рублей. Потерпевшая с такой суммой не согласилась. В сентябре Калининский районный суд в полном объеме удовлетворил прокурорский иск, постановив взыскать с управляющей компании 50 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре по Тюменской области.
Ответчик подал жалобу в Тюменский областной суд, посчитав сумму завышенной. Однако апелляционная жалоба была отклонена, решение районного суда оставлено без изменений.