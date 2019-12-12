В четверг в Тюмени ожидается снегопад и до минус семи градусов

С 05:00 в областной столице ожидается снегопад. Скорость ветра составит 6-8 метров в секунду, влажность воздуха до 85%. В середине дня температура воздуха поднимется до -1 градуса, а вечером ожидается похолодание до – 7.
В пятницу в Тюмени будет солнечно. В городе ожидается прохладная погода и до – 16 градусов. Западный ветер 2-5 метров в секунду не принесет с собой осадков. В выходные дневная температура воздуха составит около – 11 градусов. Атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба.