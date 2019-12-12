В четверг в Тюмени ожидается снегопад и до минус семи градусов

В пятницу в Тюмени будет солнечно. В городе ожидается прохладная погода и до – 16 градусов. Западный ветер 2-5 метров в секунду не принесет с собой осадков. В выходные дневная температура воздуха составит около – 11 градусов. Атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба.