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В четверг в Тюмени ожидается снегопад и до минус семи градусов

12 декабря 2019, 01:00
Фото: pixabay.com
снегопад
В Тюмени 12 декабря ожидается снегопад и до 3 мм осадков. В конце дня синоптики прогнозируют понижение температуры до – 7 градусов, сообщает Гисметео.
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Тюмень

С 05:00 в областной столице ожидается снегопад. Скорость ветра составит 6-8 метров в секунду, влажность воздуха до 85%. В середине дня температура воздуха поднимется до -1 градуса, а вечером ожидается похолодание до – 7.

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В пятницу в Тюмени будет солнечно. В городе ожидается прохладная погода и до – 16 градусов. Западный ветер 2-5 метров в секунду не принесет с собой осадков. В выходные дневная температура воздуха составит около – 11 градусов. Атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба.

#Новости#Погода#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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