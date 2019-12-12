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В 2019 году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли четыре ребенка

12 декабря 2019, 05:54
Фото: УМВД по Тюменской области
В 2019 году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли четыре ребенка
С начала года на дорогах региона произошло 192 ДТП с участием детей-пассажиров, в них погибли четыре ребенка, еще 228 детей получили травмы, рассказали в УМВД по Тюменской области.
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Дети

Управление МВД России по Тюменской области подвело неутешительные итоги уходящего года по числу ДТП с участием детей и количеству погибших.

В этом году в регионе произошло 192 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в них погибли четыре ребенка, травмы различной степени тяжести получили 228 детей.

«Из этих аварий 24 произошли по вине водителей в состоянии опьянения, погиб один ребенок, еще 25 ребят получили ранения», - рассказали правоохранители.

За этот же период сотрудники правоохранительных органов привлекли а ответственности более 8,3 тыс. водителей, которые перевозили детей в машинах без специальных удерживающих устройств.

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Автоинспекторы с начала года задержали более 7,7 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения.

#Новости#Тюменская область#Дети#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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