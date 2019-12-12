В 2019 году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли четыре ребенка

Управление МВД России по Тюменской области подвело неутешительные итоги уходящего года по числу ДТП с участием детей и количеству погибших.
В этом году в регионе произошло 192 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в них погибли четыре ребенка, травмы различной степени тяжести получили 228 детей.
«Из этих аварий 24 произошли по вине водителей в состоянии опьянения, погиб один ребенок, еще 25 ребят получили ранения», - рассказали правоохранители.
За этот же период сотрудники правоохранительных органов привлекли а ответственности более 8,3 тыс. водителей, которые перевозили детей в машинах без специальных удерживающих устройств.
Автоинспекторы с начала года задержали более 7,7 тыс. водителей, находившихся в состоянии опьянения.