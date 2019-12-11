На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя

В отечественной машине пострадала 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную девочку. Она не была пристёгнута ремнём безопасности и в результате ДТП погибла. За рулем Lada находилась 28-летняя женщина. Ее с переломами госпитализировали в ближайшую больницу.