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На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя

11 декабря 2019, 12:14
Фото: ГИБДД Тюменской области
На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя
На 66-м километре автодороги Ишим — Казанское 11 декабря произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Toyota и Lada погибла бабушка, ещё два человека пострадали, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Автоинспекторы полагают, что аварию спровоцировал 55-летний пьяный водитель иномарки. В какой-то момент его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada. Алкотестер показал значение 0,90 мг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отечественной машине пострадала 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную девочку. Она не была пристёгнута ремнём безопасности и в результате ДТП погибла. За рулем Lada находилась 28-летняя женщина. Ее с переломами госпитализировали в ближайшую больницу.

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«Девочку отвезли в ишимскую больницу, у неё перелом теменной кости», - отметили в региональном ГИБДД.

#Новости#Пьяная езда#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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