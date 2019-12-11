На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя

Автоинспекторы полагают, что аварию спровоцировал 55-летний пьяный водитель иномарки. В какой-то момент его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada. Алкотестер показал значение 0,90 мг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В отечественной машине пострадала 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную девочку. Она не была пристёгнута ремнём безопасности и в результате ДТП погибла. За рулем Lada находилась 28-летняя женщина. Ее с переломами госпитализировали в ближайшую больницу.
«Девочку отвезли в ишимскую больницу, у неё перелом теменной кости», - отметили в региональном ГИБДД.