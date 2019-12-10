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Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Тюмени

10 декабря 2019, 11:58
Фото: Наш город / 1Mi
Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Тюмени
Сегодня в Тюмени неопытная женщина-водитель стала виновницей массовой аварии, сообщает 72.ru.
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Тюмень

На перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись пять автомобилей. Сама тюменка-виновница ДТП находилась за рулем автомобиля Дэо Нексия.

«Женщина с небольшим стажем вождения не пропустила автомобиль Шкода, поворачивая на загруженном перекрестке. Шкода ехала по главной дороге. После столкновения иномарки отбросило на другие автомобили», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

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Водитель и пассажир Дэо Нексия травмировали предплечья и ребра. Двум участникам массовой аварии понадобилась медицинская помощь.

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