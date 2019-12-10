Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Тюмени

«Женщина с небольшим стажем вождения не пропустила автомобиль Шкода, поворачивая на загруженном перекрестке. Шкода ехала по главной дороге. После столкновения иномарки отбросило на другие автомобили», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.