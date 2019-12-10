Женщина-водитель спровоцировала массовое ДТП в Тюмени

На перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись пять автомобилей. Сама тюменка-виновница ДТП находилась за рулем автомобиля Дэо Нексия.
«Женщина с небольшим стажем вождения не пропустила автомобиль Шкода, поворачивая на загруженном перекрестке. Шкода ехала по главной дороге. После столкновения иномарки отбросило на другие автомобили», — пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
Водитель и пассажир Дэо Нексия травмировали предплечья и ребра. Двум участникам массовой аварии понадобилась медицинская помощь.