nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный тюменец устроил массовую аварию на Федюнинского

10 декабря 2019, 08:19
Фото: Наш город / 1Mi
Пьяный тюменец устроил массовую аварию на Федюнинского
Вчера вечером пьяный тюменец устроил массовую аварию на улице Федюнинского, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«Около 6 часов вчера у ТЭЦ-2 столкнулись пять машин. По первичной версии, водитель внедорожника Тойота спровоцировал аварию из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции», — пояснила руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Машину вел в нетрезвом состоянии 67-летний мужчина. Тест выявил присутствие алкоголя в выдыхаемом им воздухе — 0,71 миллиграмма. На водителя составили протокол, но от медицинского освидетельствования он отказался.

В Тюменской области произошла авария с шестью машинами
Узнать подробнее

По словам очевидца, участника ДТП, мужчина хотел уехать, но не смог, потому что у него отобрали ключи. Пострадавший также отметил, что виновник массовой аварии передал госавтоинспектору визитку некого сотрудника правоохранительных органов.

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25