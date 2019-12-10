Пьяный тюменец устроил массовую аварию на Федюнинского

«Около 6 часов вчера у ТЭЦ-2 столкнулись пять машин. По первичной версии, водитель внедорожника Тойота спровоцировал аварию из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции», — пояснила руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.
Машину вел в нетрезвом состоянии 67-летний мужчина. Тест выявил присутствие алкоголя в выдыхаемом им воздухе — 0,71 миллиграмма. На водителя составили протокол, но от медицинского освидетельствования он отказался.
По словам очевидца, участника ДТП, мужчина хотел уехать, но не смог, потому что у него отобрали ключи. Пострадавший также отметил, что виновник массовой аварии передал госавтоинспектору визитку некого сотрудника правоохранительных органов.