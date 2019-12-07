В Тюменской области произошла авария с шестью машинами

Сначала столкнулись Фольксваген Поло и ВАЗ 2105. Водитель иномарки не выдержал боковой интервал. Водитель Фольксвагена, потеряв управление, врезался в автомобиль Шкода. Тягач ДАФ с полуприцепом и Мерседес ударились в Фольксваген.
«После столкновения ДАФ съехал в кювет, а в Фольксваген въехал автомобиль Тойота», — отмечает в своем сообщении пресс-служба регионального ГИБДД.
Водитель автомобиля марки Фольксваген 32-летний житель Тобольска получил травму грудной клетки. Другие участники ДТП не пострадали.