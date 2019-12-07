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В Тюменской области произошла авария с шестью машинами

7 декабря 2019, 11:58
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Ярковском районе Тюменской области произошла авария с шестью машинами
Вчера около 11 часов вечера в Ярковском районе произошла авария с участием сразу шести автомобилей, никто не погиб, водитель Фольксвагена получил телесные повреждения, сообщает областная Госавтоинспекция.
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Тюмень

Сначала столкнулись Фольксваген Поло и ВАЗ 2105. Водитель иномарки не выдержал боковой интервал. Водитель Фольксвагена, потеряв управление, врезался в автомобиль Шкода. Тягач ДАФ с полуприцепом и Мерседес ударились в Фольксваген.

«После столкновения ДАФ съехал в кювет, а в Фольксваген въехал автомобиль Тойота», — отмечает в своем сообщении пресс-служба регионального ГИБДД.

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Водитель автомобиля марки Фольксваген 32-летний житель Тобольска получил травму грудной клетки. Другие участники ДТП не пострадали.

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