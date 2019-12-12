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Снегопад в Тюмени сменит ясная погода

12 декабря 2019, 06:18
Фото: 1Mi
Снегопад в Тюмени сменит ясная погода
В Тюмени прогнозируются ясная погода на выходных, практически без осадков, следует из данных сайта gismeteo.

В настоящее время в Тюмени -1,1 градус (по ощущениям -5). Прогнозы синоптиков о снегопаде сбылись. Сегодня в областной столице выпадет 1,2 мм осадков. Ближе к вечеру в городе ожидается похолодание до -11 градусов. Примерно к этому же времени прекратиться снегопад.

«В пятницу, 13 декабря, в Тюмени ожидается солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до -11 градусов», следует из прогноза синоптиков.

В выходные, 14 и 15 декабря, ожидается солнечная погода. В субботу прогнозируется снег, на город за целый день выпадет 0,2 мм осадков. В воскресенье осадков не ожидается.

В четверг в Тюмени ожидается снегопад и до минус семи градусов
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Практически всю следующую неделю в Тюмени дневная температура будет не ниже -15 градусов. Однако в воскресенье, 21 декабря, в областной столице ожидается до -25 градусов днем и до -33 градусов в ночное время.

#Новости#Тюменская область#Прогноз погоды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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