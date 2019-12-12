Снегопад в Тюмени сменит ясная погода

В настоящее время в Тюмени -1,1 градус (по ощущениям -5). Прогнозы синоптиков о снегопаде сбылись. Сегодня в областной столице выпадет 1,2 мм осадков. Ближе к вечеру в городе ожидается похолодание до -11 градусов. Примерно к этому же времени прекратиться снегопад.