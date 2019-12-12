Первые подробности о врио губернатора Иркутской области Игоре Кобзеве

Ранее Приангарье возглавлял Сергей Левченко, которого Путин отстранил от работы из-за недовольства местного населения его деятельностью на этом посту.
Как сообщает vostokmedia.com, предыдущим местом работы нового руководителя области Кобзева является пост замминистра РФ по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Что касается биографии Игоря Ивановича, то он является уроженцем Воронежа, где родился в 1966 году. Он генерал-лейтенант внутренней службы и главный госинспектор пожарной охраны. Обладает большим числом различных госнаград и воспитывает четверых детей.
Что касается его карьерной лестницы, то она включает множество должностей и постов, которые указывают на его обширный профессиональный опыт в его отрасли.
Сначала он служил в Сызранском авиационном училище при МЧС. Потом его назначили главой управления ГОЧС в одном из районов Воронежа, затем помощником руководителя ГУ МЧС РФ, а потом ему доверили руководить здесь кадровой политикой.
Впоследствии он стал первым замглавы регионального управления МЧС России. Еще через некоторое время ему доверили руководство этим ведомством. Позже его возвели в должность первого замглавы Центрального регионального управления российского МЧС, когда он исполнял обязанности по должности руководителя этого органа.
Два года назад он занял пост главы кадровой политики МЧС Российской Федерации. Спустя год он оказался в должности замглавы МЧС РФ.
Распоряжением президента в этом мае его повысили до заместителя министра. Теперь он в должности главного госинспектора отвечает за надзор по вопросам пожарной безопасности на территории всей страны не только в рамках деятельности МЧС, но и за пределами ведомства.