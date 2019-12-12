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Неизвестные требуют у тюменской семьи миллион рублей долга умершего отца

12 декабря 2019, 10:51
Фото: pixabay.com
Неизвестные требуют у тюменской семьи миллион рублей долга умершего отца
Родственники умершего тюменца стали получать письма с угрозами. Неизвестные предлагают им вернуть долги отца в размере 1,2 млн рублей, сообщает 72.ру.
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Тюмень

«Всё началось с конца ноября, когда папа был еще жив. С нами стали связываться какие-то люди и говорить про огромный долг отца», - говорит родственница умершего тюменца.

Девушка отмечает, что ранее он взял кредит в банке на строительство дома, но с этим уже разбираются. Никаких 1,2 млн рублей на счета отца не поступало. Лица, которые прислали сообщение с угрозами, контактов не оставили, обещая скинуть номера счетов по СМС.

В настоящий момент девушка собирается писать заявление в полицию.

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В УФССП по Тюменской области отмечают, что коллекторы не имеют право угрожать должникам и применять физическое воздействие.

#Новости#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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