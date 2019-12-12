Неизвестные требуют у тюменской семьи миллион рублей долга умершего отца

«Всё началось с конца ноября, когда папа был еще жив. С нами стали связываться какие-то люди и говорить про огромный долг отца», - говорит родственница умершего тюменца.
Девушка отмечает, что ранее он взял кредит в банке на строительство дома, но с этим уже разбираются. Никаких 1,2 млн рублей на счета отца не поступало. Лица, которые прислали сообщение с угрозами, контактов не оставили, обещая скинуть номера счетов по СМС.
В настоящий момент девушка собирается писать заявление в полицию.
В УФССП по Тюменской области отмечают, что коллекторы не имеют право угрожать должникам и применять физическое воздействие.