Имущества «СибНАЦ» не хватит для погашения долга в два млрд рублей

Задолженность старейшей организации Тюменской области составляет почти 2,5 млрд рублей. Основным активом фирмы является офисное здание на улице 30 лет Победы, 64 в Тюмени, его стоимость оценивается в 680 млн. «СибНАЦу» принадлежит строение на Пермякова, 46 и несколько земельных участков.