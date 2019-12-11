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Имущества «СибНАЦ» не хватит для погашения долга в два млрд рублей

11 декабря 2019, 10:47
Фото: pixabay.com
Имущества «СибНАЦ» не хватит для погашения долга в два млрд рублей
Всё имущество организации «СибНАЦ» оценили в 983 млн рублей. Этого не хватит для погашения долгов предприятия, сообщает URA.RU.
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Тюмень

Задолженность старейшей организации Тюменской области составляет почти 2,5 млрд рублей. Основным активом фирмы является офисное здание на улице 30 лет Победы, 64 в Тюмени, его стоимость оценивается в 680 млн. «СибНАЦу» принадлежит строение на Пермякова, 46 и несколько земельных участков.

«Основная часть задолженности это НДФЛ, взносы на ОМС, пенсионное страхование», - отмечают СМИ.

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Тюменская компания признана банкротом 4 июля 2019 года, там работало почти 400 сотрудников. Предприятие было создано почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым.

#Новости#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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