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Больше ста тюменцев скончались от пневмонии с начала года

12 декабря 2019, 11:52
Фото: 1Mi
Больше ста тюменцев скончались от пневмонии с начала года
В нескольких школах Тюменской области действует утренний осмотр детей из-за пневмонии. Врачи стараются не допустить распространение заболевания, отмечают в департаменте здравоохранения региона.
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Тюмень

С января по октябрь текущего года было отмечено более 100 смертельных случаев из-за пневмонии. Отмечается, что за год их число снизилось почти на 35%. Многие не обращают внимания на начальные симптомы болезни.

«Диагностика пневмонии проводится врачом при помощи медицинского осмотра и рентгена грудной клетки», - отмечают СМИ.

Заболели десятки человек: в школах Тюмени ввели карантин по пневмонии
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На данный момент в шести тюменских школах объявлен карантин. За первую неделю декабря медики диагностировали 200 новых больных. Между тем уроки в учебных заведениях проводятся в обычном режиме.

#Новости#Карантин#Пневмония#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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