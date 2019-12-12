Больше ста тюменцев скончались от пневмонии с начала года

С января по октябрь текущего года было отмечено более 100 смертельных случаев из-за пневмонии. Отмечается, что за год их число снизилось почти на 35%. Многие не обращают внимания на начальные симптомы болезни.
«Диагностика пневмонии проводится врачом при помощи медицинского осмотра и рентгена грудной клетки», - отмечают СМИ.
На данный момент в шести тюменских школах объявлен карантин. За первую неделю декабря медики диагностировали 200 новых больных. Между тем уроки в учебных заведениях проводятся в обычном режиме.