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Жильцы поврежденного здания на улице Шарова вернутся домой под Новый год

11 декабря 2019, 14:37
Фото: 1Mi
Жильцы поврежденного здания на улице Шарова вернутся домой под Новый год
Жильцы четырёхэтажного дома, где 7 декабря взорвался газ, вернутся домой к Новому году. На данный момент компания ТДСК ведет восстановительные работы, сообщает ТАСС.
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Тюмень

По данным представителя застройщика, руководство организации приняло решение провести ремонт здания на улице Шарова, 10А в Тюмени. Отмечается, что инцидент затронул в основном квартиры на первом этаже. Сотрудники застройщика поменяют лифт, отремонтируют подъезд и фасад здания.

«Ремонт будет произведен за счет ТДСК», - отметила Елена Талипова.

Ущерб от взрыва оценили в 10 млн рублей. В горадминистрации пояснили, что в здании прописаны 11 человек. Людям предложили временно переехать в гостиницу «Колос», но большинство жильцов разместились у родственников и знакомых.

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Ранее глава ТДСК обвинил в случившемся сотрудников «Сибагроинтер».

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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