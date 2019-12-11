Жильцы поврежденного здания на улице Шарова вернутся домой под Новый год

По данным представителя застройщика, руководство организации приняло решение провести ремонт здания на улице Шарова, 10А в Тюмени. Отмечается, что инцидент затронул в основном квартиры на первом этаже. Сотрудники застройщика поменяют лифт, отремонтируют подъезд и фасад здания.
«Ремонт будет произведен за счет ТДСК», - отметила Елена Талипова.
Ущерб от взрыва оценили в 10 млн рублей. В горадминистрации пояснили, что в здании прописаны 11 человек. Людям предложили временно переехать в гостиницу «Колос», но большинство жильцов разместились у родственников и знакомых.
Ранее глава ТДСК обвинил в случившемся сотрудников «Сибагроинтер».