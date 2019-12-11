nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На территории каждой школы Тобольска откроют снежные горки

11 декабря 2019, 05:48
Фото: 1Mi
На территории каждой школы Тобольска откроют снежные горки
К Новому году в Тобольске появятся 14 ледовых катков и 27 горок, рассказали в администрации города.

«Деревянные и снежные горки откроют не только возле Тобольского кремля и в «Сквере выпускников», но и на территории каждой школы», - рассказали в мэрии.

Помимо этого в Тобольске зальют катки. Будущее месторасположение из них уже известно. Катки точно появятся возле школ №20, 16 и 15, а также около гимназии имени Н. Лицмана.

Тем, кому не терпится прокатиться на коньках и весело провести время с друзьями или детьми, ждут на стадионе «Тобол» и у школ №18, 17, 14, 12 и 2, а также в спортивном комплексе «Энтузиаст».

Материалы по теме
В Тобольске появится инсталляция белых светящихся медведей
#Новости#Тюменская область#Новый год#Тобольск#Горки зимой#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25