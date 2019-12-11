На территории каждой школы Тобольска откроют снежные горки

«Деревянные и снежные горки откроют не только возле Тобольского кремля и в «Сквере выпускников», но и на территории каждой школы», - рассказали в мэрии.
Помимо этого в Тобольске зальют катки. Будущее месторасположение из них уже известно. Катки точно появятся возле школ №20, 16 и 15, а также около гимназии имени Н. Лицмана.
Тем, кому не терпится прокатиться на коньках и весело провести время с друзьями или детьми, ждут на стадионе «Тобол» и у школ №18, 17, 14, 12 и 2, а также в спортивном комплексе «Энтузиаст».