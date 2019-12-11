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Китайский внедорожник сгорел на улице Барбарынка в Тюмени

11 декабря 2019, 12:42
Фото: 1Mi
Китайский внедорожник сгорел на улице Барбарынка в Тюмени
В Тюмени 10 декабря на улице Бабарынка, 20а загорелся автомобиль. На место инцидента прибыли шесть спасателей МЧС.
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Тюмень

Вызов поступил около 19:27. Загорелся паркетный внедорожник Chery Tiggo. На место ЧП прибыли две пожарные машины МЧС, огонь удалось ликвидировать через 20 минут. Отмечается, что припаркованные рядом с Chery Tiggo автомобили не пострадали. Дознаватели выясняют причины произошедшего.

«По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания», - пишут СМИ.

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#Новости#Пожары#МЧС#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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