Китайский внедорожник сгорел на улице Барбарынка в Тюмени

Вызов поступил около 19:27. Загорелся паркетный внедорожник Chery Tiggo. На место ЧП прибыли две пожарные машины МЧС, огонь удалось ликвидировать через 20 минут. Отмечается, что припаркованные рядом с Chery Tiggo автомобили не пострадали. Дознаватели выясняют причины произошедшего.
«По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания», - пишут СМИ.
Несколько дней назад, на трассе Тюмень – Сургут сгорел водитель «ГАЗели». Проезжающие водители пытались помочь мужчине, но пламя распространялось слишком быстро. На месте аварии возникла большая пробка.