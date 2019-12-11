Китайский внедорожник сгорел на улице Барбарынка в Тюмени

Вызов поступил около 19:27. Загорелся паркетный внедорожник Chery Tiggo. На место ЧП прибыли две пожарные машины МЧС, огонь удалось ликвидировать через 20 минут. Отмечается, что припаркованные рядом с Chery Tiggo автомобили не пострадали. Дознаватели выясняют причины произошедшего.