Водитель «ГАЗели» сгорел в кабине на трассе Тюмень – Сургут

Очевидцы отмечают, что из-за аварии движение по данному участку пути было остановлено. Проезжающие мимо водители попытались помочь мужчине в «ГАЗели», но пламя распространилось слишком быстро.
«Это ужасная смерть, сгореть в автомобиле. Сочувствую всем родным покойного. Ну зачем же так быстро ездить на этих трассах», - отметил подписчик тюменского паблика.
Под Тобольском 24 ноября столкнулись автобус и фура. По данным ГИБДД, водитель крупнотоннажного грузовика не выдержал безопасную дистанцию. Из-за снега технику занесло, в результате аварии пострадал пассажир автобуса.