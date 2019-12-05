nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель «ГАЗели» сгорел в кабине на трассе Тюмень – Сургут

5 декабря 2019, 11:49
Фото: ЧС Тюмень
Водитель «ГАЗели» сгорел в кабине на трассе Тюмень – Сургут
На трассе Тюмень – Сургут 5 декабря произошло смертельное ДТП с участием фуры и «ГАЗели». Водитель небольшого грузовика сгорел в кабине, сообщает ЧС Тюмень, .

Очевидцы отмечают, что из-за аварии движение по данному участку пути было остановлено. Проезжающие мимо водители попытались помочь мужчине в «ГАЗели», но пламя распространилось слишком быстро.

«Это ужасная смерть, сгореть в автомобиле. Сочувствую всем родным покойного. Ну зачем же так быстро ездить на этих трассах», - отметил подписчик тюменского паблика.

В Ялуторовском районе автобус с 20 работниками птицефабрики попал в ДТП
Узнать подробнее

Под Тобольском 24 ноября столкнулись автобус и фура. По данным ГИБДД, водитель крупнотоннажного грузовика не выдержал безопасную дистанцию. Из-за снега технику занесло, в результате аварии пострадал пассажир автобуса.

#Новости#Жертвы ДТП#Федеральная трасса#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25