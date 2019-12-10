В Тобольске появится инсталляция белых светящихся медведей

Примечательно то, что белые медведи с подсветкой появятся в Тобольске не случайно. Год назад под аркой СУЭНКО «Порталы желаний» прошла девочка, которая загадала, чтобы в ее родном городе «поселились белые медведи». Желание юной горожанки исполнится завтра.
Энергетики предлагают придумать мишкам имена. Предложить свои варианты для медведицы с медвежатами можно на сайте компании с 11 декабря. Варианты принимаются до 22 декабря (включительно).
«Пятиметровые белые медведи прибыли в Тобольск 5 декабря, их установили возле Тобольского Кремля, открытие запланировано на 17 часов 11 декабря», - сообщают в СУЭНКО.
Ранее инсталляцию Белых медведей установили в центре Тюмени.