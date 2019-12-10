В Тобольске появится инсталляция белых светящихся медведей

Примечательно то, что белые медведи с подсветкой появятся в Тобольске не случайно. Год назад под аркой СУЭНКО «Порталы желаний» прошла девочка, которая загадала, чтобы в ее родном городе «поселились белые медведи». Желание юной горожанки исполнится завтра.