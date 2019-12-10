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В Тобольске появится инсталляция белых светящихся медведей

10 декабря 2019, 06:32
Фото: «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте»
В Тобольске появится инсталляция белых светящихся медведей
Вслед за Тюменью в Тобольске появятся светящиеся белые медведи. Открытие запланировано на 17 часов 11 декабря, сообщают СМИ.

Примечательно то, что белые медведи с подсветкой появятся в Тобольске не случайно. Год назад под аркой СУЭНКО «Порталы желаний» прошла девочка, которая загадала, чтобы в ее родном городе «поселились белые медведи». Желание юной горожанки исполнится завтра.

Энергетики предлагают придумать мишкам имена. Предложить свои варианты для медведицы с медвежатами можно на сайте компании с 11 декабря. Варианты принимаются до 22 декабря (включительно).

«Пятиметровые белые медведи прибыли в Тобольск 5 декабря, их установили возле Тобольского Кремля, открытие запланировано на 17 часов 11 декабря», - сообщают в СУЭНКО.

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Ранее инсталляцию Белых медведей установили в центре Тюмени.

#Новости#СУЭНКО#Тюменская область#Новый год#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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