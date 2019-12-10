В Ишиме из аптеки украли копиры и компьютеры

«В полицию обратился владелец аптеки, который заявил о краже. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники проникли в помещение выбив стекло топором», - пояснили стражи правопорядка.
Из аптеки злоумышленники забрали копировальную технику, компьютеры и комплектующие к ним. Ущерб от их действий оценили в 133 тыс. рублей.
Изучив отпечатки пальцев сотрудникам полиции удалось установить личности злоумышленники, их задержали. По словам молодых людей, ограбление они планировали в течение нескольких дней, а похищенную оргтехнику собирались использовать для личных нужд.