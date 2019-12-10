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В Ишиме из аптеки украли копиры и компьютеры

10 декабря 2019, 04:43
Фото: 1Mi
В Ишиме из аптеки украли копиры и компьютеры
В Ишиме задержали подозреваемых в краже из аптеки, они забрали не лекарства, а оргтехнику, рассказали в УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

«В полицию обратился владелец аптеки, который заявил о краже. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники проникли в помещение выбив стекло топором», - пояснили стражи правопорядка.

Из аптеки злоумышленники забрали копировальную технику, компьютеры и комплектующие к ним. Ущерб от их действий оценили в 133 тыс. рублей.

Изучив отпечатки пальцев сотрудникам полиции удалось установить личности злоумышленники, их задержали. По словам молодых людей, ограбление они планировали в течение нескольких дней, а похищенную оргтехнику собирались использовать для личных нужд.

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#Новости#Кражи#Ишим#Тюменская область#Аптеки#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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