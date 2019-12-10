Узкие проезды не позволяют скорой и пожарным добраться до нового здания в Тюмени

Местным жителям предлагают оставлять машины на улице К. Цеткин, но многих подобное положение дел не устраивает. Застройщиком ЖК является компания «ТИС». Представители компании предлагают местным жителям приобрести место для паркинга за 250 тыс. рублей. ЖК «Акварель» будет сдан в эксплуатацию через 18 дней.