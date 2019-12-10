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Узкие проезды не позволяют скорой и пожарным добраться до нового здания в Тюмени

10 декабря 2019, 17:00
Фото: 1Mi
Дольщики тюменского ЖК «Акварель» высказали опасение, что в случае ЧП специальные службы города не смогут подъехать к зданию дома, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

На данный момент весь двор забит автомобилями, экстренные службы могут оказаться заблокированными из-за особенностей застройки. Спецтехника не сможет развернуться, а грузовики не могут втиснуться в узкие проезды около здания.

«Рядом с нашим домом ГП 1.7 невозможно припарковаться», - отмечают дольщики.

Местным жителям предлагают оставлять машины на улице К. Цеткин, но многих подобное положение дел не устраивает. Застройщиком ЖК является компания «ТИС». Представители компании предлагают местным жителям приобрести место для паркинга за 250 тыс. рублей. ЖК «Акварель» будет сдан в эксплуатацию через 18 дней.

#Новости#Застройка#Скорая помощь#МЧС#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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