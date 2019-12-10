Тюменских депутатов будут наказывать за предоставление недостоверных данных о доходах

Так, в закон был дополнен статьей предусматривающий ответственность для депутатов и избираемых должностных лиц и членов местного самоуправления за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.