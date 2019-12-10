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Тюменских депутатов будут наказывать за предоставление недостоверных данных о доходах

10 декабря 2019, 07:43
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменских депутатов будут наказывать за предоставление недостоверных данных
Тюменская областная дума внесла изменения в региональный закон. За предоставление недостоверных сведений о доходах муниципальных депутатов начнут привлекать к ответственности.
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Тюмень

Тюменская областная дума внесла изменения в закон «О местном самоуправлении в Тюменской области».

Так, в закон был дополнен статьей предусматривающий ответственность для депутатов и избираемых должностных лиц и членов местного самоуправления за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В случае, если предоставленные недостоверные данные окажутся несущественными, избранника привлекут к ответственности. Варианты наказаний для «провинившихся»: предупреждение, досрочное освобождение от занимаемой должности, запрет занимать аналогичные должности до прекращения срока его полномочий.

Депутат тюменской городской думы Дмитрий Елагин рассказал «Нашему городу», что закон был принят для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. По большому счету, ничего не изменится, за предоставление недостоверных данных наказывали и раньше.

Предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах считается одним из самых распространенных нарушений у российских депутатов. В августе 2019 года в ходе прокурорской проверки было установлено, что недостоверные сведения о доходах предоставили 25 из 43 депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов.

Чаще всего, депутаты указывают недостоверные данные о доходах супруги (в большинстве случаев, при продаже квартиры) и забывают указать нежилую недвижимость.

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