Сегодня тюменец выгуливал леопарда

Один из них сразу же написал: «А где намордник?! Срочно надеть, чтобы не курил и бычки не разбрасывал!». Далее подхватили: «Важный такой, кинул бычок, хрюкнул и пошел с леопардом», «эту свинью киса съест». Появление леопарда в провинциальном сибирском городе мало кого удивило. Но все же нашлись и те, кто искренне восхитился «кисой». Танюшка Морган внесла ясность в ситуацию.