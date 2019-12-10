Сегодня тюменец выгуливал леопарда

Видно, как тюменец стоит на крыльце какого-то здания, курит, а рядом с ним, поигрывая хвостищем, сидит на привязи леопард. Молодой человек деловито выбросил окурок на землю, развернулся и завел свое животное в помещение.
Судя по комментариям, основная масса интернет-пользователей возмутилась тем, что мужчина бросил остаток сигареты мимо урны.
Один из них сразу же написал: «А где намордник?! Срочно надеть, чтобы не курил и бычки не разбрасывал!». Далее подхватили: «Важный такой, кинул бычок, хрюкнул и пошел с леопардом», «эту свинью киса съест». Появление леопарда в провинциальном сибирском городе мало кого удивило. Но все же нашлись и те, кто искренне восхитился «кисой». Танюшка Морган внесла ясность в ситуацию.
«Его привезли в рамках фотосессии. Леопарда зовут Цезарь», — написала она.
Кстати, стоит отметить, когда кошка подергивает хвостом, значит, она напряжена, нервничает и злится. И, наверное, стоит написать под видео: «Осторожно. Не повторять. Опасно для жизни».