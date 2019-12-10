«Паровозик»: на профсоюзном мосту в Тюмени столкнулись сразу шесть машин

Горожане отмечают, что на этом участке трассы движение затруднено. Из-за аварии одна из машин задела дерево около дороги. Очевидцы отмечают, что в ДТП пострадали шесть автомобилей.
«Стояла Нива на аварийке в левом ряду. Я тот, кто успел в потоке заметил ее включил у себя аварийку и остановился перед ней, но тут Солярис меня тихонько толкнул», - отметил один из пострадавших автомобилистов.
Тюменцы отмечают, что в темное время суток сломавшуюся на дороге Ниву было почти не видно. В аварии пострадали только машины автолюбителей. Горожане призывают держать дистанцию на оживленных трассах Тюмени.