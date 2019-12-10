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«Паровозик»: на профсоюзном мосту в Тюмени столкнулись сразу шесть машин

10 декабря 2019, 15:18
Фото: ЧС Тюмень
на профсоюзном мосту в Тюмени столкнулись сразу шесть машин
В Тюмени 10 декабря на профсоюзном мосту произошло массовое ДТП. «Паровозик» образовался в сторону Зареки, сообщает ЧС Тюмень.
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Тюмень

Горожане отмечают, что на этом участке трассы движение затруднено. Из-за аварии одна из машин задела дерево около дороги. Очевидцы отмечают, что в ДТП пострадали шесть автомобилей.

Фото: ЧС Тюмень

«Стояла Нива на аварийке в левом ряду. Я тот, кто успел в потоке заметил ее включил у себя аварийку и остановился перед ней, но тут Солярис меня тихонько толкнул», - отметил один из пострадавших автомобилистов.

В Тюменской области произошла авария с шестью машинами
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Тюменцы отмечают, что в темное время суток сломавшуюся на дороге Ниву было почти не видно. В аварии пострадали только машины автолюбителей. Горожане призывают держать дистанцию на оживленных трассах Тюмени.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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