В Тюмени пресечена попытка безучетного потребления электроэнергии

«В ходе очередной проверки приборов учета сотрудники энергокомпании обнаружили несанкционированную замену трансформаторов тока приборов учета, а также присоединение дополнительного электропринимающего устройства до прибора учета», — уточняет в своем пресс-релизе компания.
Все нарушения были зафиксированы. Был произведен расчет объема безучетного потребления электрической энергии с предыдущей проверки приборов учета до даты нарушения. Сумма начислений за 3 месяца и более составила почти 600 тыс. рублей.
Энергетики подали в суд. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил запрос компании в полном объеме.
Нарушитель выплатит сумму с учетом пени и расходов на госпошлину.