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В Тюмени пресечена попытка безучетного потребления электроэнергии

9 декабря 2019, 11:51
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени пресечена попытка безучетного потребления электроэнергии
В Тюмени компания «Тюменский Промстройпроект» выплатит «Энергосбытовой компании «Восток» около 700 тыс. рублей за безучетное потребление электрической энергии. Об этом сегодня сообщили в «ЭК «Восток».
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Тюмень

«В ходе очередной проверки приборов учета сотрудники энергокомпании обнаружили несанкционированную замену трансформаторов тока приборов учета, а также присоединение дополнительного электропринимающего устройства до прибора учета», — уточняет в своем пресс-релизе компания.

Все нарушения были зафиксированы. Был произведен расчет объема безучетного потребления электрической энергии с предыдущей проверки приборов учета до даты нарушения. Сумма начислений за 3 месяца и более составила почти 600 тыс. рублей.

В нескольких районах Тюменской области сменится поставщик электроэнергии
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Энергетики подали в суд. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил запрос компании в полном объеме.

Нарушитель выплатит сумму с учетом пени и расходов на госпошлину.

#Новости#Тюменская область#Электроэнергия#ЭК Восток#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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