В нескольких районах Тюменской области сменится поставщик электроэнергии

Для удобства потребителей электроэнергии также будет открыт 31 временный пункт приема граждан, где можно оформить договор, не дожидаясь получения документов по почте. С полным перечнем, их адресами и графиками работы можно ознакомиться на сайте gesbt.ru/gesbtvostok.