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В нескольких районах Тюменской области сменится поставщик электроэнергии

10 сентября 2019, 08:47
Фото: Наш город / vk.com/gesbt.tyumen
В 16 районах Тюменской области сменится поставщик электроэнергии. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» вместо АО «ЭК «Восток».
Сюжет
Тюмень

Речь идет об Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Юргинском, Ярковском районах и более 2,4 тысяч собственниках жилых помещений областной столицы.

Как сообщают в АО «Газпром энергосбыт Тюмень», составлен график, согласно которому будут сняты показания электроэнергии в домах потребителей. Во второй половине сентября собственники жилья получат письма о смене поставщика с двумя экземплярами договора энергоснабжения с указанием нового номера лицевого счета.

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Для удобства потребителей электроэнергии также будет открыт 31 временный пункт приема граждан, где можно оформить договор, не дожидаясь получения документов по почте. С полным перечнем, их адресами и графиками работы можно ознакомиться на сайте gesbt.ru/gesbtvostok.

Оплату электроэнергии с ноября надо производить в адрес АО «Газпром энергосбыт Тюмень» до 10 числа каждого месяца.

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#Новости#Газпром#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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