В нескольких районах Тюменской области сменится поставщик электроэнергии

Речь идет об Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Юргинском, Ярковском районах и более 2,4 тысяч собственниках жилых помещений областной столицы.
Как сообщают в АО «Газпром энергосбыт Тюмень», составлен график, согласно которому будут сняты показания электроэнергии в домах потребителей. Во второй половине сентября собственники жилья получат письма о смене поставщика с двумя экземплярами договора энергоснабжения с указанием нового номера лицевого счета.
Для удобства потребителей электроэнергии также будет открыт 31 временный пункт приема граждан, где можно оформить договор, не дожидаясь получения документов по почте. С полным перечнем, их адресами и графиками работы можно ознакомиться на сайте gesbt.ru/gesbtvostok.
Оплату электроэнергии с ноября надо производить в адрес АО «Газпром энергосбыт Тюмень» до 10 числа каждого месяца.