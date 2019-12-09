На Губернаторских чтениях обсудили новые возможности тюменского региона

Основными темами для спикеров стали возможности развития области в экономике. С докладом выступил аведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ Сергей Афонцев. Стоит отметить, что журналистов на встречу не приглашали.
«Порой важно свежим взглядом посмотреть на перспективы нашего региона и подумать», - отметил глава области.
В декабре 2018 общественники заявили, что только одна лекция на «чтении» в 2015 году стоила почти 1,5 млн рублей. В общей сложности за два года на выступления потрачено 12 млн.