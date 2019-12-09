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На Губернаторских чтениях обсудили новые возможности тюменского региона

9 декабря 2019, 15:00
Фото: 1Mi
На Губернаторских чтениях обсудили новые возможности тюменского региона
В Тюмени прошли Губернаторские чтения. На мероприятии выступили доктора экономических наук, представители факультета МГУ и политики Тюменской области, сообщает администрация региона.
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Тюмень

Основными темами для спикеров стали возможности развития области в экономике. С докладом выступил аведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ Сергей Афонцев. Стоит отметить, что журналистов на встречу не приглашали.

«Порой важно свежим взглядом посмотреть на перспективы нашего региона и подумать», - отметил глава области.

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В декабре 2018 общественники заявили, что только одна лекция на «чтении» в 2015 году стоила почти 1,5 млн рублей. В общей сложности за два года на выступления потрачено 12 млн.

#Новости#Политика#Тюмень#Александр Мязин
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