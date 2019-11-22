Эксперты Сколково рассказали тюменским предпринимателям о мировых трендах экономики

Спикеры говорили с местными предпринимателями и представителями власти региона о мировых и российских трендах в экономике, лидерстве и создании эффективных команд, управлении большими проектами и развитии экспортного потенциала Тюменской области. Инициатором и модератором встречи выступил председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик.
С приветственным словом к участникам встречи обратился глава г. Тюмень Руслан Кухарук: «Я рад, что представители бизнес-сообщества нашего региона могут пообщаться с профессорами школы Сколково и понять, какое будущее ждёт нашу страну».
«Для того, чтобы развивать успешные проекты требуется очень высокий уровень доверия и коллективной работы. Сегодня мы говорили о том, что командная работа наиболее подходящая форма для реализации и формирования будущего.Когда создаешь что-то новое и делаешь шаг в неизвестность, без эффективной команды не обойтись», - подчеркнул Андрей Волков.
Борис Островский рассказал гостям мероприятия о том, как важно при реализации проекта понять будущее, продумать идеальную действительность и спроектировать через игру свой масштабный бизнес. «Драйв, который чувствуешь в игре, даёт амбиции для реализации проекта в действительности», - считает он.
Выступление Николая Дурманова произвело на участников встречи впечатление масштабностью мировых изменений, глубиной погружения спикера в разные сферы экономики и мультидисциплинарностью доклада. Слушатели узнали о новейших разработках в АПК, растущем использовании блокчейн, спутниковом мониторинге, инструментах экономического регулирования под давлением экологии и многом другом.
«Сотрудничество со Сколково поможет реализовать прорывные проекты. Если бизнес и власть совместно поддержат новые инициативы, все мы получим максимально возможный результат, чтобы люди были счастливы и радовались жизни в регионе», - подвел итог встречи Владимир Шевчик.