Эксперты Сколково рассказали тюменским предпринимателям о мировых трендах экономики

«Для того, чтобы развивать успешные проекты требуется очень высокий уровень доверия и коллективной работы. Сегодня мы говорили о том, что командная работа наиболее подходящая форма для реализации и формирования будущего.Когда создаешь что-то новое и делаешь шаг в неизвестность, без эффективной команды не обойтись», - подчеркнул Андрей Волков.