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Эксперты Сколково рассказали тюменским предпринимателям о мировых трендах экономики

22 ноября 2019, 10:57
Эксперты Сколково рассказали тюменским предпринимателям о мировых трендах
В Тюмени состоялась встреча с экспертами Московской школы управления Сколково Борисом Островским, Андреем Волковым и Николаем Дурмановым.
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Тюмень

Спикеры говорили с местными предпринимателями и представителями власти региона о мировых и российских трендах в экономике, лидерстве и создании эффективных команд, управлении большими проектами и развитии экспортного потенциала Тюменской области. Инициатором и модератором встречи выступил председатель совета директоров Сибинтел-холдинга Владимир Шевчик.

С приветственным словом к участникам встречи обратился глава г. Тюмень Руслан Кухарук: «Я рад, что представители бизнес-сообщества нашего региона могут пообщаться с профессорами школы Сколково и понять, какое будущее ждёт нашу страну».

«Для того, чтобы развивать успешные проекты требуется очень высокий уровень доверия и коллективной работы. Сегодня мы говорили о том, что командная работа наиболее подходящая форма для реализации и формирования будущего.Когда создаешь что-то новое и делаешь шаг в неизвестность, без эффективной команды не обойтись», - подчеркнул Андрей Волков.

Борис Островский рассказал гостям мероприятия о том, как важно при реализации проекта понять будущее, продумать идеальную действительность и спроектировать через игру свой масштабный бизнес. «Драйв, который чувствуешь в игре, даёт амбиции для реализации проекта в действительности», - считает он.

Выступление Николая Дурманова произвело на участников встречи впечатление масштабностью мировых изменений, глубиной погружения спикера в разные сферы экономики и мультидисциплинарностью доклада. Слушатели узнали о новейших разработках в АПК, растущем использовании блокчейн, спутниковом мониторинге, инструментах экономического регулирования под давлением экологии и многом другом.

«Сотрудничество со Сколково поможет реализовать прорывные проекты. Если бизнес и власть совместно поддержат новые инициативы, все мы получим максимально возможный результат, чтобы люди были счастливы и радовались жизни в регионе», - подвел итог встречи Владимир Шевчик.

#Новости#Предприниматель#Экономика#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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