Будущих космополитов воспитывают в одной из тюменских школ

В Тюмени прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства». Традиционно в конференции приняли участие образовательные учреждения Тюменского района.
Учебное заведение презентовало проект о воспитании светского человека, ориентированного на познание современного мира, но при этом помнящего о ценностях, культуре и традициях своего народа.
"В рамках внеурочной деятельности в этой школе у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры", - говорится в сообщении.