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Будущих космополитов воспитывают в одной из тюменских школ

8 декабря 2019, 09:34
Фото: Наш город / 1Mi
Будущих космополитов воспитывают в одной из тюменских школ
Школа тюменского села Янтык признана одной из лучших школ с этнокультурным компонентом, сообщает Комсомольская правда Тюмень.
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Тюмень

В Тюмени прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства». Традиционно в конференции приняли участие образовательные учреждения Тюменского района.

Учебное заведение презентовало проект о воспитании светского человека, ориентированного на познание современного мира, но при этом помнящего о ценностях, культуре и традициях своего народа.

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"В рамках внеурочной деятельности в этой школе у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры", - говорится в сообщении.

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