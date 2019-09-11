Что посмотреть в Казани на обзорных экскурсиях

Построенная по разным данным в 16-17 веках, включена в список из сорока падающих башен мира. Изначально башня стояла ровно, но из-за просадки грунта с одной из сторон, началось падение. Сейчас это падение здания остановлено, а отклонение от оси составляет два метра. На этом семиярусном кирпичном здании до 1917 года восседал двуглавый орёл, после около двадцати лет на его месте был полумесяц, который также был снят и вернулся на своё место лишь в 90-е годы 20 века.