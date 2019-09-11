Что посмотреть в Казани на обзорных экскурсиях

Интересных мест для посещения в Казани очень много. Это и религиозные объекты, и пешеходные улицы с огромным количеством магазинов и кафе, и Казанский Кремль, и старинные площади, и современные объекты - глаза разбегаются и хочется побывать везде.
Кул-Шариф
Одна из знаменитейших мечетей не только России, но и мира. Она расположена в Казанском Кремле и является настоящим символом Казани. Сама мечеть помещает порядка 1500 человек, а на площади перед ней способны поместиться ещё около 10 тысяч. Белые стены, голубые минареты - это здание видно издалека. Внутреннее убранство вызывает восхищение даже у тех, кто холоден к архитектуре и мусульманству.
Казанский Кремль
Казанский Кремль включает в себя целый комплекс зданий, раскрывающих историю города за многие века. Башни Кремля видели и триумф Ивана Грозного, и Пугачёвский бунт, часть из них не сохранилась, часть сменила первоначальный облик под влиянием времён. Сейчас Кремль - это официальная резиденция президента Республики Татарстан. За свою исключительную историческую и архитектурную ценность Казанский Кремль был включён в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Падающая башня Сююмбике
Построенная по разным данным в 16-17 веках, включена в список из сорока падающих башен мира. Изначально башня стояла ровно, но из-за просадки грунта с одной из сторон, началось падение. Сейчас это падение здания остановлено, а отклонение от оси составляет два метра. На этом семиярусном кирпичном здании до 1917 года восседал двуглавый орёл, после около двадцати лет на его месте был полумесяц, который также был снят и вернулся на своё место лишь в 90-е годы 20 века.
Старо-Татарская слобода
Деревянные дома с традиционной росписью и другие примеры национальной архитектуры татар можно увидеть во время прогулки по татарской слободе. Юнусовская площадь и усадьба Апанаевых, мечети и уютные зеленые улицы делают такие экскурсии очень атмосферными.
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