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В Тюменской области задержан Павел Осинцев, подозреваемый в гибели бывшей жены

7 декабря 2019, 09:49
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области задержан Павел Осинцев, подозреваемый в гибели бывшей ж
В Тюменской области задержали Павла Осинцева, бывшего мужа Галины Маргановой, сообщает 72.ru.

С ноября мужчину искали по всей стране из-за его возможной причастности к гибели своей экс-супруги жительницы Тобольска Галины Маргановой.

«Его недавно задержали, сейчас идет расследование, ничего неизвестно», — прокомментировали ситуацию родственники Галины.

В Тюмени разыскивается Павел Осинцев, экс-супруг погибшей тоболячки Галины Маргановой
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Напомним, в начале октября Галина выпала из окна своей квартиры в Тобольске и разбилась насмерть. По словам самого Осинцева, он приехал к супруге за вещами, и они начали ссориться. После ссоры он отлучился попить воды, а когда вернулся, оказалось, что Марганова выпала из окна. Близкие погибшей считают Павла виновным в её смерти.

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