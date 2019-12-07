В Тюменской области задержан Павел Осинцев, подозреваемый в гибели бывшей жены

С ноября мужчину искали по всей стране из-за его возможной причастности к гибели своей экс-супруги жительницы Тобольска Галины Маргановой.
«Его недавно задержали, сейчас идет расследование, ничего неизвестно», — прокомментировали ситуацию родственники Галины.
Напомним, в начале октября Галина выпала из окна своей квартиры в Тобольске и разбилась насмерть. По словам самого Осинцева, он приехал к супруге за вещами, и они начали ссориться. После ссоры он отлучился попить воды, а когда вернулся, оказалось, что Марганова выпала из окна. Близкие погибшей считают Павла виновным в её смерти.