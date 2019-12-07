В Тюменской области задержан Павел Осинцев, подозреваемый в гибели бывшей жены

Напомним, в начале октября Галина выпала из окна своей квартиры в Тобольске и разбилась насмерть. По словам самого Осинцева, он приехал к супруге за вещами, и они начали ссориться. После ссоры он отлучился попить воды, а когда вернулся, оказалось, что Марганова выпала из окна. Близкие погибшей считают Павла виновным в её смерти.