nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С нового года тюменцы будут платить налог за самозанятость

7 декабря 2019, 05:03
Фото: Наш город / 1Mi
С нового года тюменцы будут платить налог за самозанятость
В третьем чтении Государственная Дума окончательно приняла закон о налогах для самозанятых. Соответствующий закон начнет действовать с 1 января 2020 года в 19 регионах России, в том числе и в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«Самозанятые — это лица, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — пояснил Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Помимо Тюменской области в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители Свердловской, Челябинской, Омской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Пермского края.

Тюменские налоговики считают, что область готова к налогам на самозанятых
Узнать подробнее

В марте 2019 года налоговая служба сообщала о 40 тыс. гражданах, зарегистрированных в качестве самозанятых. Сейчас их количество превысило 260 тыс. человек.

#Новости#Самозанятость#Налоги#Тюменская область#УрФО#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25