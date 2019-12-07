С нового года тюменцы будут платить налог за самозанятость

«Самозанятые — это лица, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — пояснил Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Помимо Тюменской области в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители Свердловской, Челябинской, Омской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Пермского края.
В марте 2019 года налоговая служба сообщала о 40 тыс. гражданах, зарегистрированных в качестве самозанятых. Сейчас их количество превысило 260 тыс. человек.